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Sarf etmek nasıl yazılır? Sarf etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.02.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alınarak birleşik sözcüklerin nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Sarf etmek gibi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda da TDK'ye başvurulmalıdır. Günlük yaşamda kişilerin "Sarf etmek bitişik mi ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt aradığı görülür. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'yla çevrimiçi sözlüğü kullanıldığında sarf etmek birleşik fiilinin nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Peki, sarf etmek nasıl yazılmalı?

Sarf etmek nasıl yazılır? Sarf etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Zengin bir dil olan Türkçede sayısız birleşik sözcük mevcuttur. Bu birleşik sözcüklerin kimi bitişik olarak yazılırken bir kısmı da ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla birleşik sözcüklerin doğru bir şekilde yazılabilmesi amacıyla TDK tarafından belirtilen güncel bilgilere göz atılmalıdır. Günlük yaşamda pek çok kişinin konuşma dilinde ve yazılı dilde kullandığı birleşik fiillerden biri de sarf etmek olarak belirtilebilir. Buna bağlı olarak "Sarf etmek bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt arandığı görülür. Söz konusu sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi için de TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğü incelenebilir.

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Sarf etmek nasıl yazılır?

Türkçede pek çok birleşik sözcük yer alır. Ancak bu birleşik sözcüklerin bir kısmı ayrı yazılırken bir kısmı da bitişik olarak yazılır. Bu nedenle özellikle günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan birleşik sözcüklerin doğru yazılışları pek çok kişi tarafından sorgulanır. Sarf etmek doğru yazılışının merak edilmesinin temel nedeni de bu kapsamda anlaşılır kılınmıştır.

İki ayrı sözcüğün birleşiminden meydana gelen sarf etmek TDK güncel çevrim içi sözlüğünde tanımlanır. Bununla beraber TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na bakıldığında da "etmek" yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik sözcüklerin belli durumlarda ayrı olarak yazıldığı belirtilir. Etmek yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik sözcüklerde ilk kelimede ses düşmesi meydana gelmiyorsa bu birleşik sözcük mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. Bu bağlamda da sorulan "Sarf etmek bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" cevabı vermek mümkündür. Sarf etmek yazımı doğru ve yanlış biçimleri ile aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Sarf etmek: Doğru
  • Sarfetmek: Yanlış
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Sarf etmek doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

TDK tarafından sunulan yazım kurallarına yönelik bilgiler çerçevesinde "Sarf etmek ayrı mı yazılır?" sorusu "evet" şeklinde yanıtlanabilir. İki ayrı sözcüğün birleşmesi ile oluşan sarf etmek birleşik kelimesinin anlamı da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda sarf etmek sözcüğünün TDK kapsamındaki temel anlamları "Harcamak, tüketmek" ve "Kullanmak" şeklindedir. Sarf etmek sözcüğünün iki ayrı anlamı mevcuttur. Sarf etmek doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Eğer ileride iyi bir işin olsun istiyorsan şimdiden başarılı olabilmek amacıyla emek sarf etmelisin.
  • Bir insan hayalleri için çaba sarf ettikçe daha mutlu olup kendini de gün be gün keşfetme fırsatı bulur.
  • Ailesine sarf ettiği acımasız sözler aklına geldikçe hem utanç duyuyor hem de pişmanlık yaşıyor.
  • Fikirlerinin değişebileceğini unutmamalı ve bu genç yaşında geri dönülmez sandığın sözler sarf etmemelisin.
  • Günümüzde farklı hobilere sahip olan bireyler gerekli materyallere ulaşabilmek için çok para sarf etmek zorunda kalabiliyor.
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