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Siyah zeytin nasıl yazılır? Siyah zeytin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.02.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDK kapsamındaki doğru yazılışı sıklıkla merak edilen sözcükler arasında baharat ve besin isimleri yer alır. Bunlara karabiber, kırmızıbiber ve yeşilzeytin örnek olarak gösterilebilir. Sunulan örnekler göz önünde bulundurulduğu zaman kimi baharat ve besin isimlerinin bitişik olarak yazıldığı görülür. Ancak kimi besin isimleri bitişik olarak yazılmamalıdır. Siyah zeytinin doğru yazılışının araştırılmasının temel nedeni de budur. Zeytinin siyah rengini ifade eden siyah zeytinin yazılışı nasıldır?

Siyah zeytin nasıl yazılır? Siyah zeytin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bazı besin isimlerinin doğru yazılışı konusunda hata yapılır. Söz konusu besinlerden biri de siyah zeytindir. Yeşilzeytin ile siyah zeytinin doğru yazılışları birbirinden farklıdır. Bu besinlerden birinin adı ayrı olarak bir diğerinin ismi ise bitişik olarak yazılır. Günlük yaşamda yaygın olarak tüketilen siyah zeytinin doğru yazılışının öğrenilmesi sayesinde yazılı metinlerde yazım kuralları ihlal edilmemiş olur. Bununla beraber siyah zeytinin doğru yazılışı açıklanırken, bu besinin ismini oluşturan iki ayrı sözcüğün tanımı da belirtilmelidir.

Birbirine nasıl yazılır? Birbirine nasıl yazılır?

Siyah zeytin nasıl yazılır?

Türkçede besin isimleri ile baharat adlarının doğru yazılışları sıklıkla karıştırılır. Çünkü kimi besin isimleri bitişik olarak yazılırken bu kapsamdaki sözcüklerin bir kısmı da ayrı olarak yazılır. Belli kurallar doğrultusunda bitişik veya ayrı olarak yazılan bu sözcüklerin doğru yazılışları TDK tarafından sunulan bilgilerle doğrulanabilir. "Siyah zeytin ayrı mı yazılır?" sorusu da TDK tarafından doğrulanan bilgiler çerçevesinde yanıtlanabilir. TDK güncel çevrim içi sözlüğü incelendiği zaman siyah zeytin yazımının bitişik olmadığı görülür. Yani siyah zeytin doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Siyah ve zeytin sözcükleri yazılırken arada boşluk bırakılmaması ise yazım kurallarına aykırıdır.

Birbiri nasıl yazılır? Birbiri nasıl yazılır?

Siyah zeytin doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bir besin olan siyah zeytinin adı bu gıdanın siyah renkte olmasından gelir. Ancak yeşilzeytin birleşik olarak yazılırken siyah zeytinin ayrı olarak yazılması kafa karıştırır. Dolayısıyla "Siyah zeytin bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtının neden "hayır" olduğu açıklanmalıdır. Yeşilzeytin, zeytinin salamura edilmiş olan yeşil renkli türünü ifade eder. Siyah zeytin ise zeytinin siyah renkte olan olgunlaşmış çeşididir. Bu doğrultuda siyah sözcüğü sıfat olarak zeytin sözcüğünü nitelediği için siyah zeytin ayrı olarak yazılır. Siyah zeytin TDK kuralları kapsamında doğru yazımıyla ilgili örnek cümleler:

  • Siyah zeytin yemeyi hiç sevmezdi.
  • Her sabah kahvaltısında peynirini ve siyah zeytinini asla eksik etmezdi.
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