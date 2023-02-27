Siyah zeytin nasıl yazılır? Siyah zeytin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bazı besin isimlerinin doğru yazılışı konusunda hata yapılır. Söz konusu besinlerden biri de siyah zeytindir. Yeşilzeytin ile siyah zeytinin doğru yazılışları birbirinden farklıdır. Bu besinlerden birinin adı ayrı olarak bir diğerinin ismi ise bitişik olarak yazılır. Günlük yaşamda yaygın olarak tüketilen siyah zeytinin doğru yazılışının öğrenilmesi sayesinde yazılı metinlerde yazım kuralları ihlal edilmemiş olur. Bununla beraber siyah zeytinin doğru yazılışı açıklanırken, bu besinin ismini oluşturan iki ayrı sözcüğün tanımı da belirtilmelidir.

Türkçede besin isimleri ile baharat adlarının doğru yazılışları sıklıkla karıştırılır. Çünkü kimi besin isimleri bitişik olarak yazılırken bu kapsamdaki sözcüklerin bir kısmı da ayrı olarak yazılır. Belli kurallar doğrultusunda bitişik veya ayrı olarak yazılan bu sözcüklerin doğru yazılışları TDK tarafından sunulan bilgilerle doğrulanabilir. "Siyah zeytin ayrı mı yazılır?" sorusu da TDK tarafından doğrulanan bilgiler çerçevesinde yanıtlanabilir. TDK güncel çevrim içi sözlüğü incelendiği zaman siyah zeytin yazımının bitişik olmadığı görülür. Yani siyah zeytin doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Siyah ve zeytin sözcükleri yazılırken arada boşluk bırakılmaması ise yazım kurallarına aykırıdır.

Siyah zeytin doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bir besin olan siyah zeytinin adı bu gıdanın siyah renkte olmasından gelir. Ancak yeşilzeytin birleşik olarak yazılırken siyah zeytinin ayrı olarak yazılması kafa karıştırır. Dolayısıyla "Siyah zeytin bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtının neden "hayır" olduğu açıklanmalıdır. Yeşilzeytin, zeytinin salamura edilmiş olan yeşil renkli türünü ifade eder. Siyah zeytin ise zeytinin siyah renkte olan olgunlaşmış çeşididir. Bu doğrultuda siyah sözcüğü sıfat olarak zeytin sözcüğünü nitelediği için siyah zeytin ayrı olarak yazılır. Siyah zeytin TDK kuralları kapsamında doğru yazımıyla ilgili örnek cümleler: