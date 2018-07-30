Ancelotti'den Fatih Terim'e Marko Rog kıyağı

Galatasaray'da Badou Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerinde aşama kaydedilememesi üzerine Fatih Terim dostluk bağlarını devreye soktu. Daha önce Milik’in kiralanması için izin aldığı Carlo Ancelotti’yi bu kez de Marko Rog için aradı.
Hamsik’in takımdan ayrılmaması ve 30 milyon euro’ya Ruiz’in transfer edilmesinin ardından Zielinski ve Allan’ın da arkasına düşen Hırvat 8 numarayı kiralamak istediğini söyledi. Daha önce Milik için izin veren Ancelotti bu kez de Rog için aynı kıyağı yaptı.
Milik’i G.Saray’a gelmeye ikna edemeyen Terim, Rog için yakın dostu olan Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic’i devreye soktu. Bilic, Rog’la görüştü ve 1 sezon için G.Saray’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı. (Fotospor)
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