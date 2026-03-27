Ancelotti’den Fransa maçı sonrası Gabriel Sara yorumu!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, "Sambacılar"ın dünyaca ünlü teknik direktörü Carlo Ancelotti'den tam not aldı! Brezilya Milli Takımı ile ilk maçına çıkan başarılı orta saha oyuncusu için efsane hocanın sözleri, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.

Burak Kavuncu
BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Brezilya Milli Takımı’nın dünyaca ünlü teknik direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray’ın yıldız orta sahası Gabriel Sara hakkında sessizliğini bozdu. Fransa ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansın ardından ilk kez "Sambacılar"ın kadrosuna davet edilen ve siftah yapan Sara’ya tam not verdi.

ANCELOTTI’DEN GABRIEL SARA’YA "TAM PUAN": "ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPTI!"

Brezilya Milli Takımı’nın başında ilk ciddi sınavlarından birini veren Carlo Ancelotti, Fransa mağlubiyetinin ardından Galatasaraylı Gabriel Sara’ya övgüler yağdırdı. Kariyerinde ilk kez milli formayı sırtına geçiren Sara’nın kısa süredeki performansı için "Gelişimi çok olumlu, üzerine düşeni yaptı" diyen Ancelotti, Dünya Kupası kadrosu için sarı-kırmızılı yıldıza yeşil ışık yaktı.

İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI!

Fransa ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında, 84. dakikada tecrübeli isim Casemiro’nun yerine oyuna dahil olan Gabriel Sara, kısa sürede sergilediği enerjiyle dikkatleri üzerine çekti. Maçın ardından konuşan Carlo Ancelotti, sonuçtan bağımsız olarak yeni oyuncuların takıma kattığı ivmeden memnun olduğunu belirtti. Ancelotti, "Bugün ilk kez şans bulan oyuncuların performansı oldukça pozitifti. Gabriel Sara da tıpkı diğer yeni isimler gibi üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirdi" ifadelerini kullanarak Sara’nın milli takımdaki geleceği için olumlu sinyaller verdi.

DÜNYA KUPASI KADROSU İÇİN SARA SİNYALİ

Brezilya’nın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, kadro seçiminde işinin zorlaşacağını itiraf etti. Sara’nın da içinde bulunduğu yeni jenerasyonun rekabetçi gücünden bahseden Ancelotti, "Sanırım nihai kadroyu belirlemek benim için hiç de kolay olmayacak. Takımımızın her geçen gün dünyanın en iyileriyle yarışabilecek seviyeye geldiğini görüyorum" dedi. Galatasaraylı taraftarların büyük bir ilgiyle takip ettiği bu süreçte Sara, Ancelotti'nin "Dünya Kupası planları" içerisinde yer aldığını resmen kanıtlamış oldu.

