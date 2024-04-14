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  4. Ancelotti'nin bir türlü süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor! Madrid yönetiminin kararı bekleniyor

Ancelotti'nin bir türlü süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor! Madrid yönetiminin kararı bekleniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 16:57
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Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalırken, iyileşmesine rağmen hala kulübeden kurtulabilmiş değil. Hal böyle olunca birçok iddianın ortaya atıldığı yıldız oyuncu için İspanyollar ayrılık çanlarını çalmaya başladı. İşte detaylar...

Ancelotti'nin bir türlü süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor! Madrid yönetiminin kararı bekleniyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana İspanyol basınında gündemden düşmeyen Arda Güler için dikkat çeken bir iddia gündemde.

Ancelotti ile bir küs bir barışık olan genç yıldız süre bulamamasından şikayetçi olduğu bilinirken, milli oyuncu için ayrılık iddiası konuşulmaya başlanmış durumda.

AYRILMAK İSTİYOR

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İspanyol basınından Ramon Alvarez'in haberin göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.

YÖNETİM KARARSIZ

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Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.

3 KEZ SAKATLIK YAŞADI

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Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu. İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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