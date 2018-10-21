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Anderlecht'ten F.Bahçe'ye gözdağı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.10.2018 18:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde karşılaştığı Cercle Brugge'ü 4-2 yendi.

Anderlecht'ten F.Bahçe'ye gözdağı!

Anderlecht, ligin 11. haftasında Cercle Brugge'ü konuk etti. Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 8, 32 ve 52. dakikalarda Landry Dimata ile 54. dakikada Pieter Gerkens'in attığı gollerle 4-0 üstünlük yakaladı.

Cercle Brugge, 56 ve 59. dakikalarda Irvin Cardona'nın golleriyle rakibine karşılık verse de Anderlecht mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Puanını 23'e çıkaran Anderlecht, 3. sıraya yerleşti. Cercle Brugge ise 12 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Anderlecht'e konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
anderlecht Cercle Brugge

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