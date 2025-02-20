Anderlecht-Fenerbahçe maçı son dakika: Kanarya, tur için sahada! Derbi öncesi rotasyon...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk olacak olan Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. İlk maçta Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla galip gelen sarı-lacivertliler, herhangi bir sürprize izin vermek istemiyor. Son 16 turuna kalması durumunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak olan sarı-lacivertlilerde hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı ise merak ediliyor.
20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Anderlecht maçına hazırlanan Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş maçında da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Son 16 turu için mücadele edecek Kanarya, Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olmaya hazırlanıyor.
Galatasaray derbisi öncesi futbolcularını dinlendirmesi beklenilen sarı-lacivertlilerin, Fred, En-Nesyri ve Dzeko yerine Mert Hakan, Cenk ve Talisca'ya şans vereceği düşünülüyor.
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