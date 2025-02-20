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Anderlecht-Fenerbahçe maçı son dakika: Kanarya, tur için sahada! Derbi öncesi rotasyon...

20.02.2025 19:14
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı da kazanarak son 16 turu biletini almayı hedeflerken, Teknik Direktör Jose Mourinho ve öğrencileri Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi aynı zamanda moral depolamak istiyor. Turu geçmesi durumunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak Fenerbahçe'de ilk 11'de hangi isimlerin yer alacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...

Anderlecht-Fenerbahçe maçı son dakika: Kanarya, tur için sahada! Derbi öncesi rotasyon...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk olacak olan Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. İlk maçta Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla galip gelen sarı-lacivertliler, herhangi bir sürprize izin vermek istemiyor. Son 16 turuna kalması durumunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak olan sarı-lacivertlilerde hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı ise merak ediliyor.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Anderlecht maçına hazırlanan Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş maçında da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Son 16 turu için mücadele edecek Kanarya, Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olmaya hazırlanıyor.

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DERBİ ÖNCESİ ROTASYON

Galatasaray derbisi öncesi futbolcularını dinlendirmesi beklenilen sarı-lacivertlilerin, Fred, En-Nesyri ve Dzeko yerine Mert Hakan, Cenk ve Talisca'ya şans vereceği düşünülüyor.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Anderlecht fenerbahçe uefa avrupa
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