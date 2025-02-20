SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasına az kaldı! Sarı-kırmızılı ekip hangi forma ile sahaya çıkacak? Zeminin son durumu ne? İşte detaylar (Muhtemel 11)

Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasına az kaldı! Sarı-kırmızılı ekip hangi forma ile sahaya çıkacak? Zeminin son durumu ne? İşte detaylar (Muhtemel 11)

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 18:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. İlk maçta Hollanda temsilcisine 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, turu geçmek için en az 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Üç farklı galibiyet ise maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray'ın maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemelen 11'ler

Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasına az kaldı! Sarı-kırmızılı ekip hangi forma ile sahaya çıkacak? Zeminin son durumu ne? İşte detaylar (Muhtemel 11)

13 Şubat 2025'te Hollanda’da oynanan karşılaşmada Galatasaray, AZ Alkmaar’a 4-1 yenilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada Kaan Ayhan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış ve savunmada büyük zorluk yaşamıştı. AZ Alkmaar’ın golleri Sven Mijnans, Jordy Clasie, David Møller Wolfe ve Troy Parrott’tan gelirken, Galatasaray’ın tek golü Roland Sallai’den gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, rövanş maçında AZ Alkmaar’ı konuk ediyor. İlk maçta Hollanda’da 4-1’lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, turu geçebilmek için en az 4 farklı galibiyet almak zorunda. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak ve tarihi bir geri dönüş için mücadele verecek.

GALATASARAY SAHAYA PARÇALI FORMA İLE ÇIKACAK

Galatasaray, resmi X hesabından, sarı-kırmızılıların sahaya parçalı forma ile çıkacağını duyurdu.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynayacağı kritik rövanş maçına klasik parçalı formasıyla çıkacak.

MAÇ ÖNCESİ KAR YAĞIŞI YÜZÜNDEN ÇOK TARTIŞILAN ZEMİNİN SON DURUMU

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sırasında 'zemine neden branda çekilmediği' sorusuyla sık sık eleştirilen RAMS Park'ın son hali görüntülendi.

RAMS Park zemini, yapılan yoğun çalışmaların ardından maça hazır hale getirildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

galatasaray az

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera - Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert - Torreira, Sara, Sallai - Mertens, Barış, Osimhen

AZ Alkmaar'ın muhtemel 11'i: Owusu-Oduro - Maikuma, Beukema, Dekker, Kerkez - Clasie, Mijnans, Reijnders - Odgaard, Pavlidis, Karlsson

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE TRT 1 YAYIN SAATİ VE DETAYLAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar’ı ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, tur şansını sürdürebilmek için en az 4 farklı galibiyet almak zorunda. Avrupa macerasına devam etmek isteyen Galatasaray, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak ve mutlak çok gollü galibiyet için mücadele edecek.

Tarih: 20 Şubat 2025
Saat: 20.45
Yayın: TRT 1 (Canlı)
Stadyum: RAMS Park

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
AZ Alkmaar AZ Alkmaar

Fenerbahçe resmen duyurdu! Cengiz Ünder Los Angeles FC'ye kiralandıFenerbahçe resmen duyurdu! Cengiz Ünder Los Angeles FC'ye kiralandı
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, kaçta?UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, kaçta?
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi kar forma galatasaray ilk 11 kanal saat kaçta zemin maç, Rams Park AZ Alkmaar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu

Otomobil devi Türkiye'ye geliyor!

Otomobil devi Türkiye'ye geliyor!

TFF'nin Vincic kararı sonrası G.Saray ayaklandı! Şikayet ettiler...

TFF'nin Vincic kararı sonrası G.Saray ayaklandı! Şikayet ettiler...

Fenerbahçe resmen duyurdu! Cengiz Ünder Los Angeles FC'ye kiralandı

Fenerbahçe resmen duyurdu! Cengiz Ünder Los Angeles FC'ye kiralandı

Devler Ligi'nde tarihi zafer! Dünya bu eşleşmeyi konuşuyor

Devler Ligi'nde tarihi zafer! Dünya bu eşleşmeyi konuşuyor

Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray cephesi tepki göstermişti

Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray cephesi tepki göstermişti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.