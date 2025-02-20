Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasına az kaldı! Sarı-kırmızılı ekip hangi forma ile sahaya çıkacak? Zeminin son durumu ne? İşte detaylar (Muhtemel 11)

13 Şubat 2025'te Hollanda’da oynanan karşılaşmada Galatasaray, AZ Alkmaar’a 4-1 yenilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada Kaan Ayhan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış ve savunmada büyük zorluk yaşamıştı. AZ Alkmaar’ın golleri Sven Mijnans, Jordy Clasie, David Møller Wolfe ve Troy Parrott’tan gelirken, Galatasaray’ın tek golü Roland Sallai’den gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, rövanş maçında AZ Alkmaar’ı konuk ediyor. İlk maçta Hollanda’da 4-1’lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, turu geçebilmek için en az 4 farklı galibiyet almak zorunda. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak ve tarihi bir geri dönüş için mücadele verecek.

GALATASARAY SAHAYA PARÇALI FORMA İLE ÇIKACAK

Galatasaray, resmi X hesabından, sarı-kırmızılıların sahaya parçalı forma ile çıkacağını duyurdu.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynayacağı kritik rövanş maçına klasik parçalı formasıyla çıkacak.

MAÇ ÖNCESİ KAR YAĞIŞI YÜZÜNDEN ÇOK TARTIŞILAN ZEMİNİN SON DURUMU

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sırasında 'zemine neden branda çekilmediği' sorusuyla sık sık eleştirilen RAMS Park'ın son hali görüntülendi.

RAMS Park zemini, yapılan yoğun çalışmaların ardından maça hazır hale getirildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera - Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert - Torreira, Sara, Sallai - Mertens, Barış, Osimhen

AZ Alkmaar'ın muhtemel 11'i: Owusu-Oduro - Maikuma, Beukema, Dekker, Kerkez - Clasie, Mijnans, Reijnders - Odgaard, Pavlidis, Karlsson

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE TRT 1 YAYIN SAATİ VE DETAYLAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar’ı ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, tur şansını sürdürebilmek için en az 4 farklı galibiyet almak zorunda. Avrupa macerasına devam etmek isteyen Galatasaray, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak ve mutlak çok gollü galibiyet için mücadele edecek.

Tarih: 20 Şubat 2025

Saat: 20.45

Yayın: TRT 1 (Canlı)

Stadyum: RAMS Park