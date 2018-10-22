Anderlecht - Fenerbahçe maçını Georgi Kabakov yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacağı mücadeleyi, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak D Grubu üçüncü hafta maçında Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ile Divan Valkov yapacak. Müsabakada dördüncü hakem ise Georgi Todorov.

