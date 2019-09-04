Anderlecht'ten yaylım ateşi! 'Diagne Club Brugge'e giderek...'

Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, Mbaye Diagne'nin son anda karar değiştirerek Club Brugge'ye imza atmasını Belçika basınından Gazet van Antwerpen' değerlendirdi.

Michael Verschueren ,'Kendime bu transfer dönemi için 10 üzerinden 7 veya 8 veririm. Evet, forvet transferi gerçekleştiremedik. Ancak, 2 hafta önce tek ihtiyacımız defansf orta sahaydı. Forvet transferi kısa süre içinde ortaya çıkan bir ihtiyaç oldu' dedi.

'DIAGNE VE MENAJERİ KAPÜŞONUYLA GİZLENDİ'

Mbaye Diagne'nin son anda ellerinden kaçtığı transferin sürecine de değinen Verschueren, 'Kura çekimi için Monaco'daydık ve Galatasaray ile biraraya geldik. Kiralama konusunda anlaşmaya vardık. Sonra, oyuncu ile de görüşüp el sıkıştık. Pazar günü İstanbul'a imzalı kontratları yolladık. Galatasaray da gönderdi. Temsilcileri, otel odasının rezerve edilmesini istedi Mbaye Diagne'nin otelini rezerve ettik, parasını ödedik. Güney Brüksel Charleroi Havaalanı'ndan onu alacaktık. Havaalanına gittik ancak oyuncu yoktu. Telefonla sürekli aradık ancak çağrılarımız cevapsız kaldı. Ardından, Galatasaray'dan bize bir telefon geldi. Bize, "Çok üzgünüz ama biz Brugge'den gelen teklifi de kabul ettik. Mbaye Diagne, Club Brugge'yi seçti" dediler. Aklımıza Club Brugge'nin böyle bir şey yapacağı hiç gelmedi. Bu arada, Diagne ve menajerinin Charlerio Havaalanı'ndan kapüşonluyla gizlenerek Club Brugge'e imza atmaya gittiklerini de duyduk' ifadelerini kullandı.