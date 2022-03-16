Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Transfer iddiası! Anderson Talisca kimdir?

Beşiktaş, sponsorluk için anlaşma sağladığı kripto varlık platformu Rain ile imza töreni düzenledi. Yapılan anlaşmaya göre Rain, Siyah-Beyazlı kulübün Güney Tribün sponsorluğu ve gelecek 2 sezon süresince forma göğüs sponsorluğunu aldı. Ayrıca imza töreninde soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsor firmanın transfer yapıp, yapmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Peki Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi?

ANDERSON TALİSCA BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK Mİ?

Çebi, Siyah-Beyazlılar'ın eski futbolcusu Anderson Talisca hakkında konuştu.

Çebi, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli."

"TALİSCA DA OLABİLİR"

Çebi ayrıca "Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir." açıklamasında bulundu.

ANDERSON TALİSCA KİMDİR?

1 Şubat 1994 tarihinde dünyaya gelen Anderson Talisca, futbola ülkesi Brezilya'nın EC Bahia takımında başlamıştır. 2014 senesinde Portekiz'in Benfica kulübüne transfer olan on numara, 23 Ağustos 2016 tarihinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmiştir. Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda başarılı bir grafik çizen Talisca, tahmini piyasa değerini 7,5 milyon Euro'dan 22 milyon Euro'ya yükseltmeyi başarmıştır.

Anderson Talisca, 2018 senesi yaz ayında Benfica'ya geri dönmüştür. Özellikle Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi performansı ile Avrupa devlerinin transfer listesine giren Talisca'ya, Manchester United'ın teklifte bulunduğu konuşulmuştur. Talisca, Avrupa'nın önemli kulüpleri peşinde olmasına rağmen şaşırtıcı bir karar ile Çin'in GZ Evergrande takımı ile anlaşma sağlamıştır. İlk sezonunda kiralık olarak forma giydiği Çin kulüp, bir sonraki sene yıldız oyuncunun bonserivisini 19.2 milyon Euro'ya almıştır.

Anderson Talisca, Beşiktaş ile 80 karşılaşmada forma giymiştir. Bu mücadelelerde 37 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı yıldız, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başarmıştır. Talisca'nın atmış olduğu 37 golün 5'i Şampiyonlar Ligi'nde, 2'si Avrupa Ligi'nde gelmiştir. Yetenekli isim, Şampiyonlar Ligi'nde asist kaydedemezken, Avrupa Ligi'nde son pası 4 defa vermiştir.

