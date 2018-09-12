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Anderson Talisca'dan Cenk Tosun paylaşımı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve Çin Ligi'ne transfer olan Anderson Talisca'dan Cenk Tosun paylaşımı geldi.

Anderson Talisca'dan Cenk Tosun paylaşımı

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cenk Tosun ile olan gol sevincini paylaştı ve eski takım arkadaşını etiketledi. Cenk Tosun, geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olurken Talisca da sezon sonu Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş cenk tosun anderson talisca Çin everton Guangzhou Evergrande

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