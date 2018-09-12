Anderson Talisca'dan Cenk Tosun paylaşımı

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cenk Tosun ile olan gol sevincini paylaştı ve eski takım arkadaşını etiketledi. Cenk Tosun, geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olurken Talisca da sezon sonu Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.





