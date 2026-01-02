Anderson Talisca, Fenerbahçe'de kalmak için maaşını düşürdü! Sözleşme görüşmeleri hızlandı!

Süper Lig devi Fenerbahçe son dönemde form grafiğinde ciddi bir yükseliş gösteren Anderson Talisca için son noktayı koymak üzere. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco yaptıkları toplantıda sözleşme uzatmak için karşılıklı onay verdiler.

SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞTÜLER...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmak için oyuncu ile görüştü ve teklifini iletti.

TALISCA'DA MUTLU!

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirim yapıp takımda kalmak istediğini yapılan görüşmede ifade etti

PERFORMANSINI ARTTIRDI! YENİ TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilere 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından transfer olan Brezilyalı yıldız, ilk sezonunda yüksek maaşı ve dengesiz performansı sebebiyle taraftarlarca eleştirlse de bu sezona fırtına gibi girdi. Sambacı bu sezon 25 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11 de şans buldu ve 14 gol 3 asist yapmayı başardı. Sene sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu ile görüşmelerini hızlandıran Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllığı 5 milyon eurodan 2 sene de sözleşme öne sürdüğü belirtildi.