İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon'u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!"

Trendyol Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrılırken gecenin kahramanı Marco Asensio oldu. Yıldız futbolcunun 1 gol ve 1 asistle tamamladığı kusursuz performans, memleketi İspanya'da spor basınının manşetlerini süsledi.

MARCA: "FENERBAHÇE ASENSIO İLE ÇILGINA DÖNDÜ"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, yıldız oyuncunun performansını överek şampiyonluk hasretine dikkat çekti:

"Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü. Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak."

MUNDO DEPORTIVO: "DÜNYA KUPASI NEDEN OLMASIN?"

Mundo Deportivo ise Asensio'nun yeniden İspanya Milli Takımı'na dönme ihtimalini masaya yatırdı:

"Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Türk futbolunun tutkusu, Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... Neden olmasın?"

AS: "90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ!"

Gecenin en çok konuşulan manşetlerinden biri ise AS gazetesinden geldi. Asensio'nun attığı şık golden sonra yaptığı sevince odaklanan gazete, şu ifadeleri kullandı:

"90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı. Asensio, takımına galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle (Matador) anmaya karar verdi."

29 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan 30 yaşındaki İspanyol maestro, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 resmi maçta 12 gol ve 9 asiste ulaşarak Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi konumuna geldi.