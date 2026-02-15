SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon'u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği tarihi maça Marco Asensio damga vurdu! 1 gol ve 1 asistle Sarı-Lacivertlileri sırtlayan İspanyol yıldızın formu ülkesinde geniş yankı uyandırdı. AS gazetesinin, Asensio'nun 'Matador' gol sevinci için kullandığı "90 milyon Türk afalladı" ifadesi ise gündeme bomba gibi düştü!

İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon'u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!"
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçta Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrılırken gecenin kahramanı Marco Asensio oldu. Yıldız futbolcunun 1 gol ve 1 asistle tamamladığı kusursuz performans, memleketi İspanya'da spor basınının manşetlerini süsledi.

MARCA: "FENERBAHÇE ASENSIO İLE ÇILGINA DÖNDÜ"

İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!" 1

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, yıldız oyuncunun performansını överek şampiyonluk hasretine dikkat çekti:

"Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü. Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak."

MUNDO DEPORTIVO: "DÜNYA KUPASI NEDEN OLMASIN?"

İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!" 2

Mundo Deportivo ise Asensio'nun yeniden İspanya Milli Takımı'na dönme ihtimalini masaya yatırdı:

"Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Türk futbolunun tutkusu, Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... Neden olmasın?"

AS: "90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ!"

İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!" 3

Gecenin en çok konuşulan manşetlerinden biri ise AS gazetesinden geldi. Asensio'nun attığı şık golden sonra yaptığı sevince odaklanan gazete, şu ifadeleri kullandı:

"90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı. Asensio, takımına galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle (Matador) anmaya karar verdi."

29 MAÇTA 21 GOLE KATKI

İspanyol basını çıldırdı, Asensio Trabzon u yıktı! Olay yaratan "Matador" sevinci manşetlerde: "90 milyon Türk şaşkına döndü!" 4

Fenerbahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan 30 yaşındaki İspanyol maestro, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 resmi maçta 12 gol ve 9 asiste ulaşarak Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi konumuna geldi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Rams Başakşehir - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026CANLI | Rams Başakşehir - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026
Burak Yılmaz çıldırdı, açtı ağzını yumdu gözünü! Hakem Fatih Tokail'e zehir zemberek sözler: "Neden geldiği belli, utanç verici!"Burak Yılmaz çıldırdı, açtı ağzını yumdu gözünü! Hakem Fatih Tokail'e zehir zemberek sözler: "Neden geldiği belli, utanç verici!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.