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Talisca durdurulamıyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki üçüncü maçında Guangzhou Evergrande, sahasında Avustralya ekibi Melbourne Victory'yi konuk etti. Guangzhou, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca kaydettiği 2 golle mücadeleye damga vuran isim oldu.

Talisca durdurulamıyor!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki üçüncü maçında Melbourne Victory'yi sahasında ağırladı.

Son derece rahat bir mücadele sergileyen Guangzhou Evergrande, karşılaşmadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Guangzhou'ya galibiyeti getiren golleri; 6 ve 10. dakikalarda Anderson Talisca, 42. dakikada Yang Liyu ve 73. dakikada Leigh Broxham (kk) kaydetti.

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Melbourne karşısında da üstün formunu sürdürdü ve kaydettiği 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Anderson Talisca, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

Guangzhou Evergrande, aldığı bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. Melbourne Victory ise 3. maçında da puanla tanışamamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guangzhou Evergrande

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