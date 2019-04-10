Talisca durdurulamıyor!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki üçüncü maçında Melbourne Victory'yi sahasında ağırladı.

Son derece rahat bir mücadele sergileyen Guangzhou Evergrande, karşılaşmadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Guangzhou'ya galibiyeti getiren golleri; 6 ve 10. dakikalarda Anderson Talisca, 42. dakikada Yang Liyu ve 73. dakikada Leigh Broxham (kk) kaydetti.

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Melbourne karşısında da üstün formunu sürdürdü ve kaydettiği 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Anderson Talisca, bu sezon 7 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

Guangzhou Evergrande, aldığı bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. Melbourne Victory ise 3. maçında da puanla tanışamamış oldu.

