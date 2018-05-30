SPOR

Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus devreye girdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2018 08:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş defterini kapatan Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus'un da devreye girdiği iddia edildi.

Ne ManU, ne Roma! Bakın nereye gidiyor...

Bir talibi daha çıktı

1 / 5

Brezilyalı yıldız Talisca için dev bir kulübün devrede olduğu iddia edildi.

Brezilyalı yıldız Talisca için dev bir kulübün devrede olduğu iddia edildi.
2 / 5

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş ile 2 yıllık kiralık anlaşması da sona eren Anderson Talisca'n merak ediliyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş ile 2 yıllık kiralık anlaşması da sona eren Anderson Talisca'n merak ediliyor.
3 / 5

Brezilyalı futbolcu için Avrupa devleri yarışırken son olarak Juventus'un da devreye girdiği belirtildi.

Brezilyalı futbolcu için Avrupa devleri yarışırken son olarak Juventus'un da devreye girdiği belirtildi.
4 / 5

İtalyan devinin, Benfica ile görüşmelere başlayacağı ve Manchester United'a bu transferde en ciddi rakip olacağı öne sürüldü.

İtalyan devinin, Benfica ile görüşmelere başlayacağı ve Manchester United'a bu transferde en ciddi rakip olacağı öne sürüldü.
5 / 5

Talisca için Manchester United dışında Liverpool, Wolverhampton ve Roma'nın da devrede olduğu ifade edildi. (Futbol Arena)

Talisca için Manchester United dışında Liverpool, Wolverhampton ve Roma'nın da devrede olduğu ifade edildi. (Futbol Arena)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya Beşiktaş Talisca Spor Toto Süper Lig juventus

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Nijerya'nın hocası Gernot Rohr'dan Rus kız yasağı!

Nijerya'nın hocası Gernot Rohr'dan Rus kız yasağı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus devreye girdi

Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus devreye girdi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Vagner Love'dan ayrılık açıklaması

Vagner Love'dan ayrılık açıklaması

Demba Ba'dan Beşiktaş kararı

Demba Ba'dan Beşiktaş kararı

Feyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euro

Feyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euro

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.