Anderson Talisca için İtalyan devi Juventus devreye girdi

Ne ManU, ne Roma! Bakın nereye gidiyor...

Bir talibi daha çıktı

1 / 5 Brezilyalı yıldız Talisca için dev bir kulübün devrede olduğu iddia edildi.

2 / 5 Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş ile 2 yıllık kiralık anlaşması da sona eren Anderson Talisca'n merak ediliyor.

3 / 5 Brezilyalı futbolcu için Avrupa devleri yarışırken son olarak Juventus'un da devreye girdiği belirtildi.

4 / 5 İtalyan devinin, Benfica ile görüşmelere başlayacağı ve Manchester United'a bu transferde en ciddi rakip olacağı öne sürüldü.