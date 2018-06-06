Beşiktaş'ta iki sezon boyunca gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Anderson Talisca İtalya'da görüldü.
Floransa'ya yakın Pisa Kulesi çevresinde dolaşan Brezilyalı yıldızın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Talisca'nın İtalya'da bulunması transfer bitiyor şeklinde yorumlandı.
Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir Roma ile anılsa da Floransa'ya yakın bir bölgede görülmesi Fiorentina'ya mı gidiyor sorusunu da akıllara getirdi.
Beşiktaş opsiyonu kullanmadı
Beşiktaş'ta kiralık olarak 2 sezon geçiren Anderson Talisca çıktığı 80 maçta 37, 14 asistlik performans sergilemişti.
21 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu olmasına rağmen Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmedi. (Fanatik)
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