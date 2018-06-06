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Anderson Talisca İtalya'da görüldü!

İTALYA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 4.sırada bitiren Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Roma'ya transferi gündemdeydi. Yıldız futbolcu bugün İtalya'da görüldü. Ortaya çıkan fotoğraf transfer bitti şeklinde yorumlandı.

Anderson Talisca İtalya'da görüldü!

Beşiktaş'ta iki sezon boyunca gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Anderson Talisca İtalya'da görüldü.

Floransa'ya yakın Pisa Kulesi çevresinde dolaşan Brezilyalı yıldızın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Talisca'nın İtalya'da bulunması transfer bitiyor şeklinde yorumlandı.

Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir Roma ile anılsa da Floransa'ya yakın bir bölgede görülmesi Fiorentina'ya mı gidiyor sorusunu da akıllara getirdi.

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Beşiktaş opsiyonu kullanmadı

Beşiktaş'ta kiralık olarak 2 sezon geçiren Anderson Talisca çıktığı 80 maçta 37, 14 asistlik performans sergilemişti.

21 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu olmasına rağmen Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmedi. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca İtalya

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