Anderson Talisca maç sonu açıklamalarda bulundu: "Önceden hissettim"

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını yeniden 3'e indirdi. Maçtan sonra ise Fenerbahçe'de Talisca açıklamalarda bulundu.

"VURMADAN ÖNCE GOL OLABİLECEĞİ HİSSİYATINA SAHİPTİM"

Gol anı hakkında konuşan Anderson Talisca, ''Faul olduğu anda ben topun başına geçtiğimde kendimi özgüvenli hissettim. Vurmadan önce gol olabileceği hissiyatına sahiptim. '' dedi.

"İKİNCİ FRİKİKTE DE İLK FRİKİKTE YAPTIĞIMI YAPMAK İSTEDİM AMA..."

Maç sonu açıklamasını sürdüren Talisca, ''Çok iyi oyunculardan oluşan takımımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuyla bu tarz oyunları yapmak daha kolay. İkinci frikikte de ilk frikikte yaptığımı yapmak istedim ama kaleci biraz öne çıkınca diğer tarafa vurdum ve kaleci de iyi bir kurtarış yaptı.'' dedi.