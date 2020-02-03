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Anderson Talisca, Palmeiras yolunda

FUTBOL HABERLERİ  | 03.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsten kaçmak isteyen futbolculara Anderson Talisca da katılabilir. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Palmeiras'la görüşüyor.

Anderson Talisca, Palmeiras yolunda

Anderson Talisca için Palmeiras'ın devrede olduğu ve Çin'deki koronavirüsten uzaklaşmak isteyebileceği düşünülen yıldız ismi ikna etmeye çalıştıkları belirtildi.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Kadrosunda Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'yu da bulunduran Palmeiras'ın Anderson Talisca'nın aldığı yüksek ücret konusunda kulübü Guangzhou ile temasta olduğu da gelen haberler arasında...

Çin'de Guangzhou forması giyen ve liglerin bir süre daha oynanamayacak olması nedeniyle durumu belirsiz olan Anderson Talisca yakın zamanda sosyal medya hesabından maskeli resmini yayınlamıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
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