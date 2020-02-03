Anderson Talisca, Palmeiras yolunda

Anderson Talisca için Palmeiras'ın devrede olduğu ve Çin'deki koronavirüsten uzaklaşmak isteyebileceği düşünülen yıldız ismi ikna etmeye çalıştıkları belirtildi.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Kadrosunda Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'yu da bulunduran Palmeiras'ın Anderson Talisca'nın aldığı yüksek ücret konusunda kulübü Guangzhou ile temasta olduğu da gelen haberler arasında...
Çin'de Guangzhou forması giyen ve liglerin bir süre daha oynanamayacak olması nedeniyle durumu belirsiz olan Anderson Talisca yakın zamanda sosyal medya hesabından maskeli resmini yayınlamıştı.
(Sporx)
''Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa..."
Maçta tekme ve yumruklar konuştu
Yeni TFF Başkanı kim olacak?
Ömer Bayram acı haberi verdi
Milan'a bir puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi
Ronaldo attı Juve kazandı
'Birliğimiz başarıyı getirecek'
Trabzonspor 19 yıl sonra ilki başardı
Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı
Sörloth durdurulamıyor
Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...
'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap
Leipzig berabere kaldı, liderliği kaybetti
Kaan Ayhan'ın harika golü yetmedi
Flaş Arda Turan açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum