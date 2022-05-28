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  4. Anderson Talisca, şapkadan tavşan çıkardı! 90+5'te muhteşem frikik...

Anderson Talisca, şapkadan tavşan çıkardı! 90+5'te muhteşem frikik...

28.05.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, golleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Futbol hayatına Al Nasr'da devam eden ve Türkiye'ye geri döneceği iddia edilen Brezilyalı futbolcu, takımının Al Ahli ile oynadığı maçta 90+5'te attığı golle takımına beraberliği getirdi. Talisca'nın frikikten attığı gol, sosyal medyada hızla yayıldı.

Anderson Talisca, şapkadan tavşan çıkardı! 90+5'te muhteşem frikik...

Son dakika haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık anılan Anderson Talisca, gollerine devam ediyor.

Kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasr'da devam eden Anderson Talisca, ligin 28. haftasında Al Ahli ile oynanan maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında takımı 1-0 gerideyken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

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Talisca, golden sonra 'Sus' işareti yaparak rakip taraftarları kızdırdı.

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Yaklaşık 25 metrelik mesafeden yaptığı vuruşla ağları sarsan Talisca'nın golü, sosyal medyada hızla yayıldı.


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