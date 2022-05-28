Anderson Talisca, şapkadan tavşan çıkardı! 90+5'te muhteşem frikik...

Son dakika haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık anılan Anderson Talisca, gollerine devam ediyor.

Kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasr'da devam eden Anderson Talisca, ligin 28. haftasında Al Ahli ile oynanan maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında takımı 1-0 gerideyken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Talisca, golden sonra 'Sus' işareti yaparak rakip taraftarları kızdırdı.

Yaklaşık 25 metrelik mesafeden yaptığı vuruşla ağları sarsan Talisca'nın golü, sosyal medyada hızla yayıldı.

Anderson Talisca, 90+5'te takımını ipten alıyor ???? pic.twitter.com/JjbVswXTQH — Mynet Spor (@mynetspor) May 28, 2022



