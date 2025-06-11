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Anderson Talisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca, sosyal medyada kendisi için çıkan 'Ayrılmak istiyor' iddiaları sonrası çok sinirlenirken gece yarısı bu iddialardan birine yanıt verdi. İşte detaylar...

Anderson Talisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştı
Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği bir röportaj sonrası, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Talisca, bu iddialara gece geç saatlerde yanıt verdi.

'AYRILMAK İSTİYOR' PAYLAŞIMINA YANIT

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Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına cevap veren Brezilyalı yıldız çok sinirlendi.

"SAYGISIZLIK"

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Talisca bu paylaşıma yanıt olarak "Daha başlamadım bile ve böyle şeyler duyuyorum... Saygısızlık seviyesi gerçekten etkileyici." dedi.

Talisca'nın bu cevabı kısa sürede büyük etkileşim alarak sosyal medyada gündem yarattı.

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Süper Lig son dakika fenerbahçe gece talisca
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