Anderson Talisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştı

Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği bir röportaj sonrası, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Talisca, bu iddialara gece geç saatlerde yanıt verdi.

'AYRILMAK İSTİYOR' PAYLAŞIMINA YANIT

Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına cevap veren Brezilyalı yıldız çok sinirlendi.

"SAYGISIZLIK"

Talisca bu paylaşıma yanıt olarak "Daha başlamadım bile ve böyle şeyler duyuyorum... Saygısızlık seviyesi gerçekten etkileyici." dedi.

Talisca'nın bu cevabı kısa sürede büyük etkileşim alarak sosyal medyada gündem yarattı.