Andre Ayew'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe'ye önceki gün 1 yıllık kiralık imza atan Andre Ayew, Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik direktör Cocu ile tanıştı. İlk çalışmasını da yapan Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
28 yaşındaki forvet "Sayın Başkan, yöneticiler, sportif direktör ve beni İstanbul'a geldiğim andan itibaren çok sıcak karşılayan herkese sonsuz teşekkürler. Bu kulübün önemli bir parçası olduğumu hissettirdiler. Onları temin ederim ki bu harika futbol kulübü için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
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