SPOR

Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.05.2019 21:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew, sarı - lacivertli kulübe veda etti. Ganalı futbolcu, açıklamasında "Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak" dedi.

Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti

Bu sezon Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilere maruz kalan Ayew, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölümFenerbahçe'yi yasa boğan ölüm
Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andre ayew Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Fatih Terim'in cezası belli oldu

Fatih Terim'in cezası belli oldu

Yabancı kuralı ve küme düşmeme kararı açıklandı!

Yabancı kuralı ve küme düşmeme kararı açıklandı!

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Ersun Yanal patlaması! 'Haysiyetsizlik'

Ersun Yanal patlaması! 'Haysiyetsizlik'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti

Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Mehmet Topal: Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum

Mehmet Topal'dan flaş ayrılık açıklaması!

Mehmet Topal Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi

Ve Mehmet Topal kararını verdi!

Mathieu Valbuena resmen Olympiakos'ta

Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe'nin Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi

Beşiktaş'tan ayrıldı, F.Bahçe'ye gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.