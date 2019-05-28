Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti

Bu sezon Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilere maruz kalan Ayew, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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