Andre Ayew: Gomis’in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı

Her geçen gün daha iyiyi gidiyorum. Buraya Swensea takımından hazır olarak gelmiştim. Ciddi bir sakatlık yaşamadım. Takım arkadaşlarımla aynı seviye gelmek için çalışıyorum. En kısa zamanda fit olacağım. Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. 10 numara, 8 veya 7 numara fark etmez. Benim tek isteğim takıma yardım etmek ve kalitemi göstermek. Maçları kazanamadığımız zaman mutsuz oluyoruz. "Gomis'in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı" Gomis’in gitmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadım çünkü; en iyi arkadaşım gitti. Biz onunla gerçekten çok yakınız ve o benim bir ağabeyim gibi. Ona çok saygı duyuyorum o da bana. Transferi ile ilgili kendisi ile konuştum. Gomis, Galatasaray’ı çok sevdi ve orada çok seviliyordu. Gitmesi gerekiyordu ve gitti. Ben de onunla bir derbide karşılaşamadığımız için hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Ama tanrı bizler için en iyisini bilir. Tabii ki onun gitmesi Galatasaray’ı güçsüz yapacaktır. Bu da şampiyonluk yolunda bizim işimize gelen bir durum.

"Dördüncü yıldızı takmak için her şeyi yapacağız" Şampiyon olmak ve dördüncü yıldızı takmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sezon uzun bir lig olacak. Hem lig, hem kupa hem de Avrupa ligi maçları olacak. Avrupa ligi kolay olmayacak. Çok çalışacağız hedeflerimiz için. Dediğim gibi biz takıma ihtiyacı olan galibiyet ve kupalar için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın iyi günde kötü günde arkamızda olmalarını istiyoruz. Biz kazanacağız onlar bizim arkamızda olduğu sürede de başaracağız. "Türkiye Ligi dünyada saygı görmeye başladı" Konuşmak için erken. Henüz birkaç maç yaptık ama İngiltere ve Fransa liginden çok farklı bir lig. Hiç bir rakibi küçümsememelisiniz. Bu ligde çok faza koşmalısınız. Fiziksel ve mental olarak hazır olmalısınız. Zamanla ligi daha iyi tanıyacağım. Kendi evimizde oynadığımız maçlar farklı ama kesinlikle saygıyı hak eden bir lig var. Küçük olarak adlandırılan takımlar bile transferler yapıyorlar ve çok iyi futbolcular buraya geliyor. Türkiye Ligi dünyada saygı görmeye başladı.