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Andre Santos'tan seks partisi ve şok Aziz Yıldırım sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Santos, 2009 yılında gündemi sarsan "seks skandalı" iddialarına cevap verdi. Özel konuklarla parti yaptıklarını ancak bunun bir seks partisi olmadığı söyleyen Santos, "Aziz Yıldırım'ın şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyleyip, 'Eğer derbiyi kazanmazsanız, bunları basına veririm diyerek tehdit etti' ifadelerini kullandı.

Andre Santos'tan seks partisi ve şok Aziz Yıldırım sözleri

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, Brezilya'da verdiği röportajda 2009 yılındaki Galatasaray derbisi öncesinde "seks partisi" yaptıkları iddialarını ve o dönem yaşananları anlattı.

"ÖZEL KONUKLARLA PARTİ YAPTIK"

Söylendiği gibi seks partisi olmadığını kaydeden Santos, "Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık" dedi.

"AZİZ YILDIRIM BİZİ TEHDİT ETTİ"

Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız, bunları basına veririm" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbiyi 1-0'lık skorla kazanmıştı. (Sporx)

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andre santos Fenerbahçe aziz yıldırım Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
büyük başkan
Aziz başkan her geçen gibi değerini daha iyi anlıyoruz.Büyüksün...
Mafya hep galip geliyor.
özel konuk ne işte adam haklı sen partı yapıcan maglup olucan hesap azız başkana kesılecek yok öyle bır dunya ayrıca BEŞİKTAŞLIYIM
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