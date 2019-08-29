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Andre Villas-Boas: Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya teklif geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin uzun süredir pazarlık masasında olduğu Fransız ekibi Marsilya, sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo için yaptığı teklifi reddetti! Fenerbahçe'ye kötü haberi, Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas verdi!

Andre Villas-Boas: Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya teklif geldi

Transferde sıcak saatler... Marsilya'nın Nice takımını 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Villas Boas, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Andre Villas-Boas, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den bizi tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Olimpik Marsilya'ya 5.5 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonus teklif etmişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Nice ile oynanan maçta 11'de başlamadı ve oyuna 81. dakikada dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Luiz Gustavo Spor Toto Süper Lig marsilya Fransa Andre Villas Boas

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