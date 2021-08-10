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Andrea Bocelli'den Nusret'e doğum günü şarkısı

10.08.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşına giren Nusret Gökçe, İtalya'nın Lucca şehrinde bulunan Forte dei Marmi'de özel bir parti düzenledi. Partide efsane İtalyan tenor Andrea Bocelli de performans sergiledi.

Gökçe, İtalya'nın Lucca şehrinde bulunan Forte dei Marmi'de özel bir parti düzenledi. Ünlü isimlerin de katıldığı partide İtalyan tenor Andrea Bocelli de performans sergiledi. Dünyaca ünlü tenor, Gökçe için "Happy Birthday" şarkısını söyledi. O anları Instagram hesabında paylaşan ünlü işletmeci, Bocelli'ye şu sözlerle teşekkür etti: "Teşekkürler maestro. Her gün benim doğum günüm."

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Nusret Gökçe parti öncesi dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ile çekilen karelerini Instagram hesabında paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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