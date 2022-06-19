SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Andrea Pirlo'dan Semih Kaya'ya kanca!

Andrea Pirlo'dan Semih Kaya'ya kanca!

19.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ilk transferini imza atmak üzere. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, Galatasaray'ın kaptanlarından Semih Kaya ile anlaştı.

Andrea Pirlo'dan Semih Kaya'ya kanca!

Andrea Pirlo Fatih Karagümrük serüvenine hızlı bir giriş yaptı. İstanbul ekibi transferde hızlı hareket ederek kampa hazır halde girmeyi planlarken, Pirlo'ya ilk transfer hediyesi Semih Kaya ile verildi.

ANDREA PIRLO'DAN İLK TRANSFER

1596910818897-pirlo

Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Semih Kaya, İstanbul ekibiyle söz kesti.

KARAGÜMRÜK'E 'TAMAM' DEDİ!

4829506

Cimbom'da sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki stoper, yeni yönetimden istediği refleksi alamadı ve vakit kaybetmeden Karagümrük'e 'Tamam' dedi.

Semih Kaya geçtiğimiz sezon G.Saray formasıyla 3 maçta forma giyerken, sarı kırmızılılar bu 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in yıldız ismi saldırıya uğradıSüper Lig'in yıldız ismi saldırıya uğradı
Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!
Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı şaşkınlık yarattı!Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı şaşkınlık yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!

Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı!

Yeni takımı, hayranlarını çok şaşırtacak!

Yeni takımı, hayranlarını çok şaşırtacak!

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.