SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Andrea Trinchieri: Son çeyrekte iyi oynadık

Andrea Trinchieri: Son çeyrekte iyi oynadık

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.11.2020 08:07 | Son Güncelleme

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, Anadolu Efes'e karşı son çeyrekte iyi oynadıklarını söyledi.

Andrea Trinchieri: Son çeyrekte iyi oynadık

THY Euroleague’in 9. haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 74-71 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes - Bayern Münih: 71-74MAÇ SONUCU | Anadolu Efes - Bayern Münih: 71-74

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, ilk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini belirterek, "Diğer yarının ilk bölümünde bazı büyük hatalar yaptık ve kontrolü Anadolu Efes bizden aldı. Son çeyrekte çok iyi oynadık. Efes’e üstün gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi
Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Eski Fenerbahçeli, Galatasaray yolunda...
Eski Fenerbahçeli, Galatasaray yolunda...
Neymar'ın yeni sevgilisiyle ilişkisi tüm dünyayı şaşkına çevirdi
Neymar'ın yeni sevgilisiyle ilişkisi tüm dünyayı şaşkına çevirdi
'Türk Messi' F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
'Türk Messi' F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andrea Trinchieri: Son çeyrekte iyi oynadık
'Son çeyrekte iyi oynadık'
ÖZET | Aliağa Petkim Spor - Beşiktaş maç sonucu: 82- 72
Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu
ÖZET | Darüşşafaka 91-82 Galatasaray
Galatasaray kötü seriyi kıramıyor
Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu
Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu
ÖZET | Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 81-82
Fenerbahçe Beko, tek sayı farkla kazandı
Haluk Yıldırım: Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum
Haluk Yıldırım umutlu konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.