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Andreas Cornelius'un büyük heyecanı!

13.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka’dan sonra Türkiye’de adeta kendini buldu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarında aradığını bulamayan Cornelius, Trabzonspor formasıyla önemli bir çıkış yakalarken gol krallığı iddiasını da sürdürüyor.

Andreas Cornelius'un büyük heyecanı!
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için gün saymak isterken, takımın golcü oyuncusu Andreas Cornelius da bulacağı gollerle gol krallığındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ SENEDE ÇİFTE HEYECAN

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Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye’yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka’nın Kopenhag takımıyla attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye’de Trabzonspor forması altında geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da bordo-mavili takımdaki ilk senesinde yaşamayı arzuluyor.

İKİ GOLCÜ KARŞI KARŞIYA

Gol krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor’dan El Kaabi 15 golle ilk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş’tan Batshuayi ve Kasımpaşa’dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakası aynı zamanda gol krallığı yarışında iddiası bulunan Cornelius ile Pesic’i de karşı karşıya getirecek.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

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Son olarak İtalya macerasının ardından Türkiye’de Trabzonspor’u tercih eden Cornelius, şampiyonluğa oynayan kadronun forvet hattında görev yapıyor. Türkiye’de bordo-mavili formayla adeta kendini bulan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi konumunda. Cornelius, bordo-mavili formayı giydiği 31’i Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi Ön Elemeleri olmak üzere 34 maçta 14 gol ve 4 asiste imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Andreas Cornelius Michy Batshuayi
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