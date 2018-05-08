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Andres Iniesta Vissel Kobe yolcusu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Barcelona'ya veda eden Andres Iniesta'nın yeni adresinin Çin olmadığı ortaya çıktı.

Andres Iniesta Vissel Kobe yolcusu

Iniesta'nın isminin geçtiği Chongqing Dangdai Lifan'dan resmi açıklama yapıldı ve "Andres Iniesta ile reklam anlaşması yaptık. Oyuncu olarak kadromuza katmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

"JAPONYA'DA OYNAYACAK"

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Iniesta, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'nin de forma giydiği Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olacak ve yılda 25 milyon euro kazanacak. Haberde; Barcelona'nın sponsorluğu yapan şirketin transferde büyük rol oynadığı belirtildi.

RONALDO: "TARİHİN EN İYİSİ"

Iniesta hakkında övgü dolu sözler kullanan Ronaldo, ''Iniesta, Ballon d'Or ödülünü almayı hak ediyordu ama bu ödüle muhtaç değil. O, tüm zamanların en iyi İspanyol futbolcusu.'' şeklinde konuştu. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona andres iniesta Japonya Vissel Kobe

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