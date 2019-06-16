SPOR

Andrey Arshavin: Türkiye genç bir takım, kendilerini geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları var

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ünlü Rus futbolcu Andrey Arshavin, "Türkiye milli takımı zorlu bir grupta ve onlara şans diliyorum. Türkiye şu anda genç bir takım. Onlara iyi şanslar. Kendilerini geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları var" dedi.

Andrey Arshavin: Türkiye genç bir takım, kendilerini geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları var

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sungate Otel tarafından misafir ailelerin çocuklarına özel futbol akademisi açtı. Her yıl yaz sezonu boyunca açık kalacak olan futbol akademisi açılışına Rusya Milli Takımı'nda daha önce oynamış ve oynamaya devam eden Rus futbolculardan Andrey Arshavin, Vladislav Ignatyev, Maksim Kanunnikov, Vladimir Bistrov, Anton Mirançuk, Aleksey Mirançuk, Dima Barinov, Rifat Jemaletdinov, Marinato Guilherme, Dmitriy Bulıkin ve Rolan Gusev'in yanı sıra otelde tatilde bulunan Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımında oynayan Emre Çolak yer aldı.

Futbol Akademisi'nin açılışında futbolcular ve çocuklar birlikte pasta keserken, daha sonra havai fişek gösterisi yapıldı. Seremoninin ardından otelde konaklayan çocuklar maç yaptı. Aileler maçın heyecanına saha etrafından yaptıkları tezahüratlarla eşlik etti. 15'er dakikadan 30 dakika süren maçı Rixos Sungate Otel takımı 3-1 kazandı.

Çocukların maçından sonra sahaya ünlü yıldızların bulunduğu karma takımlar çıktı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen maçta Emre Çolak 3 gol atarken, maçın galibi olmadı. Maçın ardından çocuklar ve aileleri ülkelerinin yıldızlarıyla fotoğraf çektirip imza almak için yarıştı. Rus turistler ve çocukların Emre Çolak'a ilgisi de yoğun oldu.

Rusya ve Avrupa'da forma giyen 38 yaşındaki Andrey Arshavin, burada yaptığı açıklamada, "Spor üzerine kurulu bir otel olması çok iyi. Çünkü sağlıklı bir yaşam için bu doğru. Yeni bir şey aslında ama çocukların çok hoşuna gidiyor. Çünkü onlar beğeniyor ve oynamak istiyorlar. Bununla da birlikte onlar için ilginç. Ünlü futbolcularla birlikte yapıyorlar bunları ve gösterdikleri şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar. Tatil sonrası da onlar için birçok anı olmuş oluyor" diye konuştu.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin durumunu da değerlendiren Andrey Arshavin, şunları söyledi;

"Türkiye milli takımı zorlu bir grupta ve onlara şans diliyorum. Türkiye şu anda genç bir takım. Onlara iyi şanslar. Kendilerini geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları var."

Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur ise, organizasyonla ilgili olarak şöyle konuştu;

"Otel konseptimiz eğlence ve spor. Sporun da dünyada en sevilen dallarından biri olan futbol üzerine hep birlikte bir akademi planlaması yaptık. Geçen yıllarda da ön hazırlığını yaptığımız bir çalışmaydı ama bu sene çok daha profesyonel bir şekilde. Özellikle Rusya'nın çok önemli futbolcularının aramıza katıldığı, onların direkt olarak misafir çocuklarıyla eğitim yaptığı bir kamp şeklinde. Günde 2 kez antrenman yapıyoruz. Bir sabah bir de akşam olmak üzere. Çocuklardaki gelişmeyi aileleri çok memnuniyetle karşılıyor. Özellikle genç yaştaki, küçük yaştaki çocukların fiziksel gelişimi ve spora olan sevgisinin artması açısından bu yapılan organizasyonun önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelen tepkiler de o yönde" dedi. (DHA)

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andrey arshavin antalya Kemer EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Türkiye

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