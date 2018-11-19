Andriy Shevchenko: Bu bir dostluk maçı

Shevchenko, Kempinski Hotel The Dome Belek'te düzenlenen basın toplantısında, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya saygı duyduğunu belirterek, Lucescu'nun uzun zaman Ukrayna'da çalıştığını kaydetti.

Lucescu'nun Ukrayna'da iyi bilindiğini ve ülke futboluna olumlu katkıları bulunduğunu ifade eden Shevchenko, "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ve bence bu maçı mücadele maçı olarak değil, tam tersi bir dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor. Çünkü gerçek mücadele, resmi maç olduğu zamanlarda olabilir" dedi.

Türk Milli Takımı'nın yeni yapılanmakta olan güçlü bir kadrodan oluştuğunu vurgulayan Shevchenko, "Bu maç yeni futbolculara sahaya çıkma fırsatını sağlayacak. Biz ne kadar çok oyuncu değişikliği yaparsak o kadar iyi olur. Çünkü bunun sayesinde önümüzdeki sene kime güvenebileceğimizi ve kimin güzel bir performans sergileyeceğini görmüş oluruz" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Ukrayna Milli Takımı, aynı otelin sahasında yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketiyle başlayan antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

