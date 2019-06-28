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Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 28.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Google'ın Android lisansını iptal etmesi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, Android Q güncellemesini yeni telefonlarına sunmayı planlıyor. Kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, mevcut kullanıcılarını mağdur etmemek için en yeni Android güncellemesini yayınlamak istiyor.

Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

Huawei, Google ile yaşadığı sorunların şimdilik durması nedeniyle Android Q güncellemesini kullanıcılarına sunabilecek. Bu kapsamda Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar da belli oldu.

Yeni Android güncellemesini alabilecek olan Huawei marka telefonların listesi şu şekilde:

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20

-Huawei Mate 20X 5G

-Huawei P Smart 2019

-Huawei P Smart + 2019

-Huawei P Smart Z

-Huawei P20 Pro

-Huawei P20

-Huawei Mate 10

-Huawei Mate 10 Pro

-Huawei Mate 10 Porsche Design

-Huawei Mate 20 Lite

-Huawei Mate 20 RS Porsche Design

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
android huawei

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