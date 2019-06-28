Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

Huawei, Google ile yaşadığı sorunların şimdilik durması nedeniyle Android Q güncellemesini kullanıcılarına sunabilecek. Bu kapsamda Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar da belli oldu.

Yeni Android güncellemesini alabilecek olan Huawei marka telefonların listesi şu şekilde:

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20

-Huawei Mate 20X 5G

-Huawei P Smart 2019

-Huawei P Smart + 2019

-Huawei P Smart Z

-Huawei P20 Pro

-Huawei P20

-Huawei Mate 10

-Huawei Mate 10 Pro

-Huawei Mate 10 Porsche Design

-Huawei Mate 20 Lite

-Huawei Mate 20 RS Porsche Design

(DHA)

