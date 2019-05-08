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Android Q ile hangi yenililer gelecek?

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TEKNOLOJİ  | 08.05.2019 08:38 | Son Güncelleme

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel, Pixel 2 ve Pixel 3 modellerinde Beta testlerine başladığı Android 10 sürümünü resmi olarak tanıtacak.

Android Q ile hangi yenililer gelecek?

Google I/O 2019 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan Android 10 sürümünün adı da açıklanacak. Bu etkinlikte Android 10 ile gelecek olan ve henüz bahsedilmeyen yenilikler de açıklanacak.

İlk olarak yine Pixel modellerinin alacağı bu güncellemenin, 3. parti telefon üreticileri tarafından ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Umarız Android 9.0 sürümünde yaşanan ertelemeler bu sürümde yaşanmaz. Dilerseniz yeni sürüm ile geleceği kesinleşen yeniliklere bir göz atalım.

Android Q ile uygulamaların konum bilgilerinize erişmesine uygulamayı kullanırken ve asla olarak seçebileceksiniz. Güncelleme ile ayrıca iOS’te yer alan 3D Touch özelliği native olarak desteklenecek.

Gizlilik konusuna odaklanan Google, fotoğraf ve videolarınızın uygulamalar tarafından erişilmesi konusunda bir takım iyileştirmeler de yapıyor. Karanlık tema sayesinde sistemi komple siyah tema ile kullanabileceksiniz.
Android Q ile sesli görüşmeler ve müzikler için Optus codec’i sisteme ekleniyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ses çıkışı sağlanabiliyor. Google, açık kaynak kodlu AV1 codec sayesinde, medya oynatıcıda da iyileştirmeler yapıyor.

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google io Android Q

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