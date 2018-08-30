Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Ukraynalı Anhelina Kalinina karşısında zorlanmasına rağmen 2 saat 46 dakikalık mücadelenin ardından 4-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-1 galip ayrılarak üçüncü tura kaldı. Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams ise Alman Carina Witthoeft'i 6-2'lik setlerle 2-0'la geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta üçüncü gün maçları sona erdi. Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Kanadalı Vasek Pospisil'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan üçüncü tura çıktı. 3 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro ise ABD'li Denis Kudla'yı 6-3, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 15 numaralı seribaşı Elise Mertens, 16 numaralı seribaşı Venus Williams, 19 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova yollarına devam ederken, 9 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges ve 12 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ise elendi.

Federer ve Djokovic korta çıkacak

ABD Açık'ın dördüncü gününde erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Fransız Benoit Paire, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile Fransız Nicolas Mahut, 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile ABD'li Tennys Sandgren karşılaşacak. Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Ukraynalı Lesia Tsurenko ve 4 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile İsveçli Johanna Larsson mücadele edecek.

