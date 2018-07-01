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Andy Murray, Wimbledon'dan çekildi

TENİS HABERLERİ  | 01.07.2018 21:11 | Son Güncelleme

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, yaklaşık bir yıl sonra mücadele etmeyi planladığı ilk grand slam turnuvası Wimbledon'dan çekildi.

Andy Murray, Wimbledon'dan çekildi

Murray, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Son on gündür gerek antrenman gerek maç temposu bakımından dikkate değer bir ilerleme kaydettim. Fakat antrenörlerimle yaptığım değerlendirmede 5 setlik maçlar oynamak için henüz erken olduğuna kanaat getirdik. Yarından itibaren sert kort çalışmalarına başlayacağım. ABD'deki sert kort sezonunda oynamak için can atıyorum" ifadelerine yer verdi.

Wimbledon Organizasyon Komitesi, Murray'nin yerine Tayvanlı Jason Jung'un ana tabloya dahil edildiğini duyurdu.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerilemiş ve 19 Haziran'da kortlara dönmüştü.

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