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Angelina Jolie'den çocuk hakları kitabı: Haklarınızı Bilin ve Talep Edin

04.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie, Uluslararası Af Örgütü ve avukat Geraldine Van Bueren’in iş birliği ile çocuklar ve gençlerin haklarını öğrenmeleri için kitap hazırladı. Haklarınızı Bilin ve Talep Edin (Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth) isimli kitap, gençlerin adaletsizliğe karşı durabilecek gücü edinmeleri için kaynak olmayı amaçlıyor.

Angelina Jolie'den çocuk hakları kitabı: Haklarınızı Bilin ve Talep Edin

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Uluslararası Af Örgütü ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk yazarlarından Geraldine Van Bueren’in katkılarıyla; çocuk ve gençlerin haklarını öğrenmeleri ve adaletsizliğe karşı durabilecek gücü bulmaları için kitap hazırlandı.

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Haklarınızı Bilin ve Talep Edin isimli kitapta, çocuklara ve gençlere haklarının anlatıldığı; kendilerini ve başkalarını korumaları için ihtiyaç duydukları bilgilerin öğretildiği ve devletlerin çocuk haklarını koruma sözlerini tutmakta nasıl yetersiz kaldığını gösterdiği belirtildi.
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Kitap ilk olarak Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da satışa sunulacak, kitabın tüm dünyada satılması planlanıyor.

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Angelina Jolie
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