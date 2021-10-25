MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

25.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie, yeni filmi Eternals'ın 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte katıldı. Shiloh'ın annesine olan benzerliği ilgi çekti.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

Angelina Jolie, yeni filmi Eternals’ın, İtalya’nın başkenti Roma’da, 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte katıldı.

SPL5269484_001

46 yaşındaki Jolie, 16 yaşındaki Zahara ve 15 yaşındaki Shiloh ile kırmızı halıda el ele poz verdi.

SPL5269484_002

Jolie, Roma galasına Atelier Versace imzalı parıltılı bir elbise ile katıldı.

SPL5269484_003

ERKEK KIYAFETLERİ TERCİH EDİYORDU

Küçüklüğünden beri hep erkek kıyafetleri giymeyi tercih eden Shiloh da Los Angeles galasında olduğu gibi Roma galasında da elbise giymeyi tercih etti.

SPL5269532_001

Shiloh’un siyah elbisesinin de Versace marka olduğu öğrenildi.

SPL5269484_004

SPL5269532_027

SPL5269532_004

SPL5269532_009

SPL5269532_013

SPL5269532_018

SPL5269532_023

SPL5269532_025

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feyza Aktan her şeyi tek tek anlattı! Detaylar şoke ettiFeyza Aktan her şeyi tek tek anlattı! Detaylar şoke etti
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Bomba itiraf! "Beni beğeniyor diye... Pislik"Bomba itiraf! "Beni beğeniyor diye... Pislik"
Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni aşkı basketbolcu! Aşk haberlerini doğruladı

Yeni aşkı basketbolcu! Aşk haberlerini doğruladı

Çileden çıkaran yorum! "Bu benim bedenim"

Çileden çıkaran yorum! "Bu benim bedenim"

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

Ekşiyen yoğurdu çöpe atmaya son!

Ekşiyen yoğurdu çöpe atmaya son!

Bu baklava dilimi tam 150 kişilik! Görenler inanamadı

Bu baklava dilimi tam 150 kişilik! Görenler inanamadı

‘Olur mu’ demeyin! Patlıcan, zeytin, domates reçelleri...

‘Olur mu’ demeyin! Patlıcan, zeytin, domates reçelleri...

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsel ilişki görüntüleri etrafa saçıldı!

Cinsel ilişki görüntüleri etrafa saçıldı!

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.