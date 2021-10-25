Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

Angelina Jolie, yeni filmi Eternals’ın, İtalya’nın başkenti Roma’da, 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte katıldı.

46 yaşındaki Jolie, 16 yaşındaki Zahara ve 15 yaşındaki Shiloh ile kırmızı halıda el ele poz verdi.

Jolie, Roma galasına Atelier Versace imzalı parıltılı bir elbise ile katıldı.

ERKEK KIYAFETLERİ TERCİH EDİYORDU

Küçüklüğünden beri hep erkek kıyafetleri giymeyi tercih eden Shiloh da Los Angeles galasında olduğu gibi Roma galasında da elbise giymeyi tercih etti.

Shiloh’un siyah elbisesinin de Versace marka olduğu öğrenildi.



