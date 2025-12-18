MAGAZİN

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

Sarıyer'de 2, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta 5 adreste olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada, şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlüler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kan örneği alınmaları için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adresinde bulunamadığı belirlendi.
Öte yandan soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

