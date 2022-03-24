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Ankara Altındağ'da ölü bulunan kişinin katil zanlısı kuzeni tutuklandı

24.03.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Altındağ'da ölü bulunan kişinin katil zanlısı kuzeni tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şükrü Kelekli'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Özgür Taylan D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliyi "kasten adam öldürmek" suçundan tutukladı.

Polis, dün öğle saatlerinde Ulucanlar Caddesi'nde Şükrü Kelekli'nin cesedinin yol kenarında bulunması üzerine çalışma başlatmış, katil zanlısının Kelekli'nin dayısının oğlu Özgür Taylan D. olduğunu tespit etmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

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cinayet Ankara Afyonkarahisar Altındağ

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