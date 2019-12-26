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  4. Ankara beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler!

Ankara beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler!

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı ile beraber sokaklar, caddeler beyaza büründü.

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede şehri beyaz bir örtü kapladı. İşte Ankara'daki kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık görüntüler.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kar yağışı

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