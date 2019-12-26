Ankara beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler!

Ankara'da ak\u015fam saatlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. K\u0131sa s\u00fcrede \u015fehri beyaz bir \u00f6rt\u00fc kaplad\u0131. \u0130\u015fte Ankara'daki kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 olu\u015fan kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler. \u015eeytan\u0131n akl\u0131na gelmez! Uyu\u015fturucular\u0131 saklamak i\u00e7in...Anlatt\u0131klar\u0131 kan dondurdu! 'Beni zorla hamile b\u0131rakt\u0131'\u015eeytan\u0131n akl\u0131na gelmez! Gizlemek i\u00e7in bunu yapm\u0131\u015f!
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