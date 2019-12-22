Mynet Trend

Ankara'da Balık Festivali! 2 ton hamsi 2 saatte bitti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Ankara'da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Başkanı Mehmet Ali Demir ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Çelik ile yüzlerce kişi katıldı. Kurulan mangallarda pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı.

'BALIK KARADENİZ'DE YAKALANIR, ANKARA'DA YENİR'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festivallerin insanlar arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlçemizin kültür, sanat, eğlence hayatına renk katması için balık festivali düzenliyoruz. Mamak Belediyesi olarak balık festivaline ev sahipliği yaparak bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bugün burada vatandaşımızla aynı sofrayı aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Balık Karadeniz'de yakalanır, ancak en tazesi Ankara'da yenir" dedi.

Halk festivalin her yıl düzenlenmesini istedi.


Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Şırnak semaları... Böyle görüntülendiŞırnak semaları... Böyle görüntülendi
Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandıBursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara balık Hamsi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bedavaya hücumm...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince 4 gün boyunca başında bekledi

Yürek yakan görüntü! Günlerce başından ayrılmadı

Tekirdağ'da 'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Antalya'daki fok fırtınanın habercisi

Antalya'da görüldü! Öyle bir özelliği var ki...

Samsun Müftüsü'nden çok tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

Doğan için bir otomobil parası harcadı

Onun için bir otomobil parası harcadı! Günlük masrafı ise...

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.