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Ankara'da 'kermes' operasyonu! Çalıntı otomobillere el konuldu

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Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satarak gelir sağlayan çete, Ankara merkezli 6 ilde polisin 'Kermes' adlı eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satarak gelir sağlayan, hırsızlık çetesini takibe aldı.

Polis, Ankara başta olmak üzere İstanbul, Antalya, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de faaliyet gösteren çeteyi 2 ay boyunca adım adım takip etti.

7 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 'Kermes' operasyonunu başlattı. 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, çetenin 7 üyesi gözaltına alındı. Çalıntı olan ve değişim yapılan 16 otomobile ise el konuldu.

Ekipler, daha sonra otomobillerin parçalandığı ve şasi numaralarının değiştirildiği dükkanda arama yaptı. Aramada lüks araçlara ait çok sayıca yedek parça ve motor aksanı bulundu. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara opersayon hırsız otomobil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
devlet vatandaşının canını malını namusunu korumakla görevli neden böyle başarısızlaştı
denetimli serbestlik verilsin yazık adamlara
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