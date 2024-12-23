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  4. Ankara'da ortalığı yıktı! Hadise süper minisi ve ilginç dansıyla olay oldu! O anlar gündemde...

Ankara'da ortalığı yıktı! Hadise süper minisi ve ilginç dansıyla olay oldu! O anlar gündemde...

23.12.2024 19:05
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 19:05
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Müzik kariyerinin ardından oyunculuğa da adım atan Hadise, konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Ankara'da sahne alan ünlü şarkıcı mini elbisesi ve dansıyla gündem oldu.

"Esas Oğlan" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan ve cesur sahneleriyle gündeme gelen Hadise, sahne şovlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği son konserinde dansıyla çok konuşulmuştu. Merdivenlere yatarak şarkı söylediği anlar gündem olmuştu.

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Bu sefer kalça dansı değil! Yerlere yatıp... Bu sefer kalça dansı değil! Yerlere yatıp...

SÜPER MİNİSİYLE SAHNEDE COŞTU!

Ara vermeden konserlerine devam eden Hadise'nin son durağu Ankara'ydı. Ünlü şarkıcı süper minisi ve kıvrak dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Hadise konserinden fotoğraflarını da paylaşınca yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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