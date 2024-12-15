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  4. Hadise bu sefer kalça dansı yapmadı! Yerlere yattı o anlar gündem oldu

Hadise bu sefer kalça dansı yapmadı! Yerlere yattı o anlar gündem oldu

15.12.2024 13:39
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 13:39
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Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan ve ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Hadise bu sefer İstanbul konserinde dikkat çekti. Hadise bu sefer dans ederken yerlere yattı.

"Esas Oğlan" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan, sahne performanslarıyla da dikkat çekmeye devam eden Hadise konserinde yine çok iddialıydı.

Hadise İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği son konserinde hem ses hem de dansıyla büyük ilgi topladı.

Süper mini elbisesini gösterişli çizmeleriyle kombinleyen Hadise sahnede yine adından söz ettirdi.

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Hadise, performansını merdivenlere oturarak sürdürdü ve şarkılarını burada söylemeye devam etti.

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Hadise'nin sahne şovu, hayranlarından büyük alkış aldı. Şarkıcı, konserinde merdivenlere yatıp dans ederek hayranlarına unutulmaz bir şov sundu. Daha önce kalça danslarıyla dikkat çeken şarkıcı yine adından söz ettirdi.

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ERKEK KRİTERİNİ AÇIKLADI

Yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulan Hadise geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

"Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir. Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp, 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı.

Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor. Sorumluklarının farkında olmalı."

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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