Ankara'da otomobile tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan 3 patenli genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yolun durumuna göre manevra yapan otomobille birlikte metrelerce giden patenliler, diğer araç sürücülerinin dikkatini çekti.
SON ANDA KURTULDU
Tehlikeli yolculuk sırasında dengesini kaybeden patenli gençlerden biri, yere düştü. Arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan genç, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
Ekmek yemeyenlere kötü haber!
AK Partili Kenan Sofuoğlu'na büyük şok!
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum