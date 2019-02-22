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Ankara'da yaşayan Esma Taş'ın hikayesi herkesi duygulandırıyor

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YAŞAM  | 22.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ankara'da oturan Esma Taş (48), markette çalışan eşi Halil Taş'ın (46), 5 yıl önce hastalanarak çalışamaz duruma gelmesi ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına ek olarak topladığı plastik atıkları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Ankara'da yaşayan Esma Taş'ın hikayesi herkesi duygulandırıyor

Markette çalışan Halil Taş, 2014 yılında rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarının tıkandığı saptanan Taş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Daha sonra bağırsak sorunu da yaşayan Halil Taş, çalışamaz duruma geldi.

Esma Taş'ın başvurusu üzerine Yenimahalle Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, aileye aylık 300 TL yardımda bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de her ay gıda yardımı yapmaya başladı.

Esma Taş, buna rağmen geçimini sağlayabilmek için sokaklardan atık plastik toplayıp satmaya başladı. Taş, her gün sokaklarda gezerek topladığı atık plastikleri satarak ayda 400 TL gelir elde ettiğini söyledi.

'EVLİLİK PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR'

Esma Taş, eşinin hastalıkları nedeniyle 5 yıldır çalışamadığını, devlet ve belediyenin yaptığı yardımların geçinmeleri için yeterli olmadığını belirtti. Esme Taş, şöyle konuştu:

"Bu kadar yıl eşim evimizin geçimini sağladı. Onu bu halde bırakıp gidemezdim. 'Sen otur ben çalışırım' dedim. Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar. Eşim yalnız başına dışarı çıkamıyor. Dengesi bozuluyor ve bayılıyor. Bu yüzden ben çalışıyorum. Topladığım plastik şişeleri biriktiriyorum. 1 tonu bulunca satıyorum" dedi. (DHA)

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Ankara esma taş halil taş

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