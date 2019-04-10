Ankara'daki köpek katliamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda polis ekipleri, köpeklerin öldüğü yeri gösteren çevredeki binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntülerden, 8 Nisan'da saat 18.00 sularında beyaz renkli, plakası belirlenemeyen bir minibüsle bölgeye gelen 3 kişinin, ellerinde beyaz poşetlerle köpeklerin olduğu noktaya doğru gittikleri tespit edildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Çalışma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden L.Ö. yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında diğer 2 şüpheli M.D. ve A.G. de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.
KÖPEKLERİ ZEHİRLEMELERİ İÇİN PARA VERMİŞ
Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan L.Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan M.D. ve A.G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
L.Ö'nün oto lastikçisinde, M.D. ile A.G'nin ise oto yıkamacısında çalıştığı, şüphelilerden L.Ö'nün hakkında tehdit suçundan 2, M.D'nin hakkında kasten yaralamadan 3, mala zarar vermekten 1, A.G'nin hakkında ise dolandırıcılık ve suç eşyası satın almaktan birer suç kaydı olduğu öğrenildi.
ELLERİNDE BEYAH POŞETLE GELDİLER
Bu arada şüpheli 3 kişinin, kullandıkları beyaz renkli kapalı kasa minibüsle ellerinde beyaz poşetle tavuk etlerini olay yerine getirdikleri güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
(AA / DHA)
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