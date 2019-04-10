Ankara'daki köpek katliamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, köpeklerin öldüğü yeri gösteren çevredeki binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden, 8 Nisan'da saat 18.00 sularında beyaz renkli, plakası belirlenemeyen bir minibüsle bölgeye gelen 3 kişinin, ellerinde beyaz poşetlerle köpeklerin olduğu noktaya doğru gittikleri tespit edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Çalışma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden L.Ö. yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında diğer 2 şüpheli M.D. ve A.G. de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

KÖPEKLERİ ZEHİRLEMELERİ İÇİN PARA VERMİŞ

Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan L.Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan M.D. ve A.G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.