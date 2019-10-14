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Ankara Eryaman Stadı, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'ne tahsis edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

Ankara Eryaman Stadı, 3 yıllığına başkentin Süper Lig temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'ne tahsis edildi.

Ankara Eryaman Stadı, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'ne tahsis edildi

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Cavcav ile Yiğiner, Eryaman Stadı'nı 3 yıllığına başkentin sarı-lacivertli ve kırmızı-siyahlı ekiplerine tahsis eden protokole imza attı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, protokolün her iki kulüp için de hayırlı olmasını temenni ederek, başkent ekiplerine başarı dileklerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Gençlerbirliği Ankara Eryaman Stadı

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